Omicidio Laura Ziliani, le motivazioni dell'ergastolo: "Un progetto ben elaborato dai famigliari"

Sono state rese note le motivazioni della sentenza d'appello che ha confermato la condanna all'ergastolo a Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, per l'uccisione di Laura Ziliani, madre delle due giovani: "Il progetto di uccidere da parte degli imputati è stato elaborato, sono state preparate le modalità attuative — scrive la Corte d’assise d’appello — , predisposto il luogo del delitto, studiata l’occasione per commetterlo, preparandosi altresì a nascondere il cadavere, munendosi a tal fine di vestiti e strumentazione apposita, predisponendo altresì la vettura per il trasporto del corpo, cosi dandosi ulteriormente contezza che l’evento, secondo la loro prospettazione, si doveva verificare".