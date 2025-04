Omicidio Ilaria Sula, le chat finte di Sanson per depistare le indagini

Mark Samson, accusato dell'omicidio di Ilaria Sula, ha ammesso di aver ucciso la giovane studentessa, ma non ha fornito dettagli sul delitto. Dopo la scomparsa di Ilaria, Samson aveva cercato di depistare le indagini, inviando messaggi rassicuranti e utilizzando il suo cellulare per scrivere post inusuali a nome della vittima. L'autopsia ha rivelato che Ilaria è stata colpita con tre coltellate, con segni di difesa sul corpo. La polizia sta ancora cercando risposte, soprattutto sulla dinamica dell'omicidio e sulla presenza dei genitori di Samson, non indagati. Il 23enne sarà interrogato dal Gip per l'interrogatorio di convalida del fermo.