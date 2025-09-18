Omicidio Ilaria Sula, la Procura: "Aiutò il figlio a ripulire"litri di sangue"

Avrebbe aiutato il figlio a pulire la stanza dopo che lui la mattina del 26 marzo scorso aveva sgozzato con il coltello del pane, la fidanzata Ilaria Sula. Il ragazzo aveva poi messo il cadavere in un trolley, per poi disfarsene lanciando tutto in un burrone su via Prenestina alle porte di Roma. La madre di Mark Samson, reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata, invece, armata di stracci, con lucidità e meticolosità, avrebbe asciugato e smacchiato il sangue sul pavimento della camera da letto. E' incensurata e consigliata dal suo avvocato ha deciso di patteggiare la pena e per questo il pm titolare dell'inchiesta, ha chiesto per lei due anni di carcere. Ora sarà il giudice - nell'udienza del 10 novembre - a decidere. La donna è accusata di concorso in occultamento di cadavere.