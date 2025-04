Omicidio Ilaria Sula, gli investigatori stanno valutando la posizione dei genitori dell'ex

Samson, durante l'interrogatorio di convalida del fermo, ha detto di aver fatto tutto da solo: ha raccontato di aver ucciso Ilaria Sula in camera, di aver nascosto il corpo in un trolley avvolto da sacchi neri e di essere arrivato sui Monti Prenestini - un luogo che conosceva - per abbandonarlo in una scarpata. Ha poi riferito di aver comprato stracci e detersivo e di aver ripulito la stanza, dove la scientifica ha comunque trovato tracce di sangue. E infine di aver gettato in un cassonetto l'arma del delitto. Una versione che non convincerebbe del tutto gli inquirenti. Il delitto potrebbe essere avvenuto prima di quello che Samson ha raccontato.