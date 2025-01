Omicidio Francesca Deidda, il marito indagato per violenza sessuale su una 15enne

Sono state le microspie, piazzate per indagare sull'omicidio della moglie, che hanno fatto luce su un altro orrore: Igor Sollai, camionista cagliaritano di 43 anni, dopo aver ucciso Francesca Deidda e aver finto per quattro mesi che si fosse allontanata volontariamente, avrebbe avuto rapporti con una quindicenne, figlia di una coppia di amici. La storia è emersa dalle intercettazioni ambientali raccolte dai carabinieri lo scorso maggio. Gli investigatori sospettavano che Sollai fosse coinvolto nella sparizione della moglie, così posizionarono le microspie in casa. Ascoltando quanto accadeva nell'appartamento si accorsero che l'uomo era in compagnia di una ragazzina. Fecero irruzione nella villetta e trovarono la 15enne sul letto con l'uomo. Lui si giustificò dicendo che l'aveva invitata per guardare un film, da lì un nuovo fascicolo d'indagine fu aperto a suo carico con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una minorenne. È già partita la richiesta di incidente probatorio per sentire la 15enne in modalità protetta. Sollai, dopo qualche tempo, messo alle strette, confessò di avere ucciso la moglie sul divano di casa, mentre dormiva, a colpi di martello.