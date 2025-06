Omicidio di Villa Pamphili: il presunto padre aveva un'identità falsa

Si chiamava Francis Kaufmann, non Rexal Ford, l’uomo accusato dell’omicidio della bambina ritrovata senza vita a villa Pamphili, a Roma. L’FBI ha scoperto la vera identità del 46enne californiano, arrestato a Skiatos con un passaporto falso. Kaufmann aveva dichiarato alla polizia di essere il padre della piccola, chiamandola Andromeda, ma resta ignota l’identità della madre, trovata morta nelle vicinanze. Secondo alcuni testimoni sarebbe un genio informatico dell'Est Europa. L’uomo, già noto per aver tentato di spacciarsi per regista, avrebbe viaggiato tra Malta, Russia e Inghilterra prima dell’arresto.