Omicidio di Pierina, il giorno dell'incidente probatorio

Non tornava in via dei ciclamini a Rimini dallo scorso 16 luglio, il giorno del suo arresto. Luis Dassilva, unico indagato per l'omicidio della pensionata Pierina Paganelli, ha lasciato il carcere per prendere parte all'incidente probatorio. Dassilva che viene seguito dalla moglie Valeria dal balcone del loro appartamento, fa avanti e indietro per decine e decine di volte seguendo le indicazioni dei periti nominati dalle parti e i segni bianchi tracciati sull'asfalto. Una serie di birilli delimita il suo tragitto.