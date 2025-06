Omicidio di Fregene, indagato anche il figlio della vittima

Anche Francesco Violoni, figlio di Stefania Camboni, la donna uccisa a coltellate a Fregene il 15 maggio, è stato iscritto nel registro degli indagati. "Riteniamo che sia un atto prudenziale e un atto dovuto da parte della Procura", ha dichiarato l’avvocato della famiglia Camboni, Massimo Gabrielli, dopo il ritrovamento di oggetti chiave come "coltelli, guanti e altri usati nel corso dell’omicidio". Martedì i carabinieri hanno trovato anche una maglietta insanguinata e il telefono della vittima. "Francesco ha già avuto il test salivare e sono state prelevate le sue impronte - ha aggiunto Gabrielli - questa è un’attività che servirà per chiarire ogni aspetto della vicenda". Restano forti i dubbi sulla versione fornita da Giada Crescenzi, ex compagna di Violoni, già in carcere con l’accusa di omicidio.