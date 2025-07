Omicidio Deidda, ergastolo per il marito

È rimasto impassibile Igor Sollai mentre i giudici della Corte d'assise di Cagliari lo condannavano all'ergastolo con un anno di isolamento diurno per l'omicidio e l'occultamento del cadavere della moglie Francesca Deidda, 42 anni, scomparsa da San Sperate il 10 maggio dello scorso anno e i cui resti furono ritrovati nelle campagne due mesi dopo in un borsone. Confermato l'impianto accusatorio della procura. Riconosciute le aggravanti della premeditazione, della crudeltà, della minorata difesa. Ma non quella dei futili motivi.