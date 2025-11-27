Omicidio Crox, ridotte le pene ai killer | La nonna del ragazzo: "Abbiamo perso"

Nonna Olga non si aspettava che ai due ragazzi che uccisero suo nipote con 25 coltellate, infierendo poi sul suo corpo, potessero essere ridotte le pene. Da 19 a 16 anni di reclusione per l'imputato nella posizione più grave, da 16 a 14 per l'altro. La Corte d'Appello dell'Aquila per l'omicidio di Christopher Thomas Luciani, detto Crox, non ha riconosciuto l'aggravante della crudeltà, ma ha concesso un percorso di giustizia riparativa. "Abbiamo perso. Mio nipote non ha avuto sconti con le coltellate. Loro sì", ha detto Olga Cipriani.