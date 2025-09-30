Omicidio Cinzia Pinna, indagata la compagna dell'imprenditore fermato

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa nella notte tra l'11 e il 12 settembre a Palau, in Gallura, nella tenuta di Emanuele Ragnedda a Conca Entosa. La Procura di Tempio Pausania ha iscritto nel registro degli indagati la compagna del reo confesso, con l'accusa di favoreggiamento. La donna, secondo gli inquirenti, l'avrebbe aiutato a cancellare le tracce del delitto ripulendo la casa dal sangue e accompagnandolo ad acquistare un nuovo divano per sostituire quello macchiato durante l'aggressione.