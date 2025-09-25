Logo Tgcom24
Omicidio Cinzia Pinna, ancora mistero sul movente

Dopo sei ore di interrogatorio, Emanuele Ragnedda ha confessato

di Alessandra Rolla
25 Set 2025 - 12:59
01:32 

Uccisa dal re del Vermentino e poi sepolta tra le vigne. È morta così Cinzia pinna, la cameriera di 33 anni scomparsa la notte dell'11 settembre a Palau, in Sardegna. Nessuno al momento sa dire il perché. Il movente continua a restare un mistero. Emanuele Ragnedda, 41 anni, era sorvegliato da giorni. Quando il produttore di vini di lusso ha capito di essere braccato, ha provato a raggiungere la casa dei genitori in gommone, ma si è schiantato sugli scogli. 

