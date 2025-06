Omicidi Villa Pamphili, ora anche la Russia reclama Kaufmann

Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, si siede di fronte ai giudici della Corte d'Appello di Larissa che dovranno decidere sulla sua eventuale estradizione in Italia. Lo fa all'indomani dell'interrogatorio, in video collegamento, con i pubblici ministeri della Procura di Roma, che sospettano abbia ucciso sia la donna che la bambina trovate senza vita nel parco di Villa Pamphili a Roma. Kaufmann è apparso arrogante. Chissà se cambierà la sua strategia con i giudici greci che avranno due mesi di tempo per decidere sull'estradizione, intorno alla quale potrebbe aprirsi uno scontro diplomatico. Perché Kaufmann è un cittadino americano e lo sarebbe anche la bambina, se si accertasse che fosse la figlia. E dunque gli Stati Uniti potrebbero chiederne la consegna. Ma sui delitti sono avvenuti a Roma e gli inquirenti confidano di portare presto l'uomo nella Capitale; senza dimenticare che una delle vittime, Anastasia, è cittadina russa: motivo per cui l'ambasciata avrebbe già chiesto di poter visionare gli atti.