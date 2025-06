Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann a pm: "Sono innocente"

"Sono innocente, voglio parlare prima con il mio avvocato e con il consolato americano". Queste le uniche parole pronunciate da Francis Kaufmann, noto anche con l'alias Rexal Ford, davanti ai magistrati della Procura di Roma che lo hanno interrogato in videoconferenza dal carcere di Larissa, in Grecia, dove si trova detenuto perché accusato dell'omicidio aggravato di Andromeda, la piccola di 11 mesi trovata morta a 200 metri dal corpo della madre Anastasia Trofimova, 28 anni, anche lei ritrovata cadavere a Villa Pamphili e che gli inquirenti sospettano sia stata uccisa da lui. Kaufmann si è avvalso della facoltà di non rispondere, rinunciando a rilasciare ulteriori dichiarazioni nel corso dell'atto istruttorio condotto nell'ambito di un Ordine europeo di indagine, alla presenza anche di un giudice istruttore greco. Secondo gli inquirenti, il delitto è avvenuto in un rifugio di fortuna nascosto tra gli oleandri di Villa Pamphili, dove i tre vivevano da circa due settimane tra stenti e precarietà, anche se sarebbero emersi elementi che fanno pensare il contrario. Ogni giorno si allontanavano dal parco per cercare cibo e lavarsi nei pressi del mercato di San Silverio, a Roma.