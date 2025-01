Omesso sgombero, il Viminale si rivarrà sul centro sociale Leoncavallo di Milano

Se obbligato a pagare, il ministero dell'Interno si rivarrà sul Leoncavallo. È il senso della raccomandata del 9 dicembre 2024 che l'Avvocatura dello Stato ha inviato per conto del Viminale all'Associazione delle mamme antifasciste del Leoncavallo, dopo la condanna a risarcire tre milioni di euro alla famiglia Cabassi per il mancato sgombero della sede via Watteau. A novembre la Corte d'appello ha condannato il Viminale a risarcire la società Orologio, dei Cabassi, per il mancato sgombero dello stabile, il cui rilascio era stato deciso nel 2003 e confermato dalla Cassazione nel 2010. Intanto, lo Stato presenta il conto ad Askatasuna. Supera i 6,8 milioni di euro la somma chiesta dalla Presidenza del consiglio e dai ministeri dell'Interno e della Difesa, costituiti parte civile, agli esponenti del centro sociale torinese processati con l'accusa di associazione per delinquere.