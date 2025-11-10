Logo Tgcom24
AFFITTI STRATOSFERICI

Olimpiadi, caro affitti a Cortina d'Ampezzo

Chiesti fino a 200mila euro e negli hotel una matrimoniale arriva a 50mila

di Paolo Brinis
10 Nov 2025 - 19:44
01:38 
cortina dʼampezzo
milano-cortina
