INFURIA LA POLEMICA

Occupate le casette di Novoli (Firenze)

Immobile più volte sgomberato, ma puntualmente "rivisitato". Residenti arrabbiati

di Cristiano Puccetti
19 Nov 2025 - 19:51
01:41 

Polemica a Firenze. Le 18 casette di legno di Novoli dovevano ospitare per quattro anni nuclei famigliari in difficoltà: gli assegnatari ci sono rimasti in realtà 12 anni, fino allo scorso gennaio, per poi essere finalmente trasferiti in altre case popolari. A quel punto anziché smontarle, le casette sono state abbandonate per poi essere occupate. L'amministrazione comunale di Firenze con le forze dell'ordine ha sgomberato diverse volte l'immobile, che poi però è stato puntualmente rioccupato. E i residenti sono arrabbiati.

