Obesità, in Italia l'incidenza sfiora il 12%: lo studio dell'Università di Salerno

In Italia l’incidenza dell’obesità, in base ai dati Istat aggiornati al 2023, è pari all’11,8%, non tra le più alte in Europa. A preoccupare maggiormente però, è il dato relativo ai minori tra i 3 e i 17 anni che manifestano eccesso ponderale (sovrappeso o obesi): sono il 26,7%, con una punta massima proprio nella regione Campania (36,5%). L'Università di Salerno e Istituto Auxologico Italiano IRCSS presentano gli esiti della ricerca “Pazienti, obesità e cura”. "Occorre specializzarsi, creare delle reti di cura che possano intercettare il bisogno del paziente fin dall'inizio" spiega Mario Colombo, presidente dell'istituto Auxologico.