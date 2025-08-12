Nuova ondata di caldo in Italia: massima allerta in 11 città

In queste ore roventi i "nasoni" di Roma diventano un'attrazione per i turisti. La capitale è tra le undici città da bollino rosso, con temperature elevate che sfiorano i 40 gradi e potrebbero avere effetti negativi sulla salute, non solo per i soggetti a rischio. I picchi di calore si avranno a Bolzano, Firenze e Frosinone, con 38 gradi, seguiti da Torino, Milano, Brescia, Bologna, Perugia, Roma, Rieti e Latina, con temperature tra i 36-37 gradi. Una "giungla termica", così è stata definita dagli esperti, che si protrarrà per tutta la settimana di Ferragosto, portando afa nelle aree meridionali e urbane.