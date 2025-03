Nuoro, 22enne ucciso a coltellate durante una sfilata di Carnevale

Era uscito con gli amici per andare a vedere la grande sfilata di Carnevale in strada a Bari Sardo, nel Nuorese, ma la vita di Marco Mameli, operaio di 22 anni di Ilbono, è stata spezzata per sempre da un fendente che lo ha raggiunto al petto. L'omicidio è accaduto intorno alle 23, quando la festa con i carri allegorici stava attraversando le vie del centro. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto. Marco potrebbe aver litigato con qualcuno o essere rimasto coinvolto in una rissa. Di certo c'è che chi lo ha accoltellato non gli ha lasciato scampo.