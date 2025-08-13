Nudo a Cortina: anche l'estate 2025 è nel nome del turismo cafone

Possibile non abbia trovato posto migliore dove spogliarsi? In pieno centro a Cortina d'Ampezzo, sotto gli occhi di tutti. Un uomo completamente nudo, immortalato da una foto che ha fatto il giro del Web: sono le 8 del mattino in un affollato parcheggio del centro della regina delle Dolomiti, in piena stagione estiva. Il sindaco promette controlli serrati, mentre resta lo sconcerto… C'è chi lo chiama “turismo cafone”, quello dei visitatori incivili che dimenticano di rispettare il buon senso e le regole. A Roma, a estate appena iniziata una turista, fra lo stupore dei passanti, si era immersa vestita nella fontana del Tritone di piazza Barberini, forse scambiandola per una piscina. Stessa storia, per queste ragazze che in piena notte si erano fatte un bagno nella fontana del Gianicolo. E poi c'è chi va in vacanza al mare, in spiaggia, per poi lasciare a terra la sporcizia.