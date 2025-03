Notte di paura ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4

L'epicentro è stato localizzato a due chilometri di profondità, in mare, a pochi metri dalla riva di via Napoli, a Pozzuoli. Calcinacci per terra, auto sfondate, crepe. È ancora presto per fare una conta dei danni. Un ferito, lieve, una donna, soccorsa dai vigili del fuoco dopo il crollo di un contro soffitto. Alcune persone intrappolate ai piani alti e salvate dai vicini, tanta rabbia e paura.