Omicidio Niccolò Ciatti, il padre: "Denuncio lo Stato italiano"

“Abbiamo deciso di denunciare lo Stato italiano perché è l'unico modo per far pagare i giudici che hanno scarcerato Bissoultanov”. Da 7 anni e mezzo la famiglia Ciatti attende giustizia. L'assassino di Niccolò – 22 enne fiorentino ucciso con un colpo da arti marziali alla testa in una discoteca di Lloret de Mar nell'agosto 2017 – è stato condannato in via definitiva a 23 anni, ma è latitante. Su di lui un mandato di cattura internazionale. Secondo il padre nessuno, però, lo sta cercando: "E' fuggito perché la Spagna dal momento in cui è stato condannato gli ha lasciato il tempo per organizzare la fuga".