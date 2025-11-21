Neve a Bergamo, disagi

La prima neve dunque è arrivata, in montagna ma anche in pianura. Inevitabili i disagi alla circolazione, soprattutto lungo le strade secondarie come sta succedendo in provincia di Bergamo. In Val Serina, un pullman con a bordo 40 studenti ha evitato miracolosamente di precipitare in un burrone a causa del fondo stradale innevato. Non va meglio per il traffico ferroviario, ritardi e rallentamenti sono segnalati per i treni dei pendolari.