Cronaca
La situazione

Neve a Bergamo, disagi

In Val Serina, un pullman con a bordo 40 studenti ha evitato miracolosamente di precipitare in un burrone a causa del fondo stradale innevato

di Paolo Brinis
21 Nov 2025 - 13:15
01:32 

La prima neve dunque è arrivata, in montagna ma anche in pianura. Inevitabili i disagi alla circolazione, soprattutto lungo le strade secondarie come sta succedendo in provincia di Bergamo. In Val Serina, un pullman con a bordo 40 studenti ha evitato miracolosamente di precipitare in un burrone a causa del fondo stradale innevato. Non va meglio per il traffico ferroviario, ritardi e rallentamenti sono segnalati per i treni dei pendolari.

