Neonato trovato morto, si indaga anche per abbandono di minore

È ancora in piedi l'ipotesi di reato di abbandono di minore aggravato da morte per la vicenda del neonato trovato senza vita, la mattina del 2 gennaio scorso nella culla termica della chiesa di san Giovanni Battista di Bari. La Procura, che ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo il parroco e il tecnico della manutenzione della culla, non ha infatti scartato l'originaria ipotesi di reato, per cui si procede sempre a carico di ignoti.