Neonati sepolti, rinviata l'udienza per Chiara Petrolini

Occhiali da sole, giacca nera e passo veloce: così Chiara Petrolini, 22 anni, si è presentata in Procura a Parma per la prima udienza del processo che la vede imputata per duplice omicidio e occultamento di cadavere. È accusata di aver ucciso e sepolto nel giardino di casa i due neonati partoriti in segreto. In aula anche l’ex compagno Samuel Granelli, ignaro delle gravidanze, che ha chiesto di costituirsi parte civile insieme ai suoi genitori. Chiara, oggi ai domiciliari, resterà nella villetta degli omicidi. La Cassazione ha respinto il carcere, ritenendo rilevante il percorso psichiatrico avviato dalla giovane.