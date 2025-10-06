Neonati sepolti, l'ex fidanzato di Chiara Petrolini: "Mai sospettato fosse incinta"

"Non riuscivo a credere a quello che stava accadendo. Non ho mai pensato che Chiara potesse essere incinta". Sono le parole pronunciate davanti alla Corte d'Assise di Parma da Samuel Granelli, l'ex fidanzato di Chiara Petrolini, la 22enne imputata per aver ucciso i suoi due bambini appena nati, seppelliti poi nella casa di famiglia a Traversetolo, in provincia di Parma, dove oggi sconta i domiciliari. Chiara, presente in aula, ha ascoltato impassibile le testimonianze degli inquirenti, tra i quali un'esperta del Racis: "C’è serialità - ha spiegato la psicoterapeuta - un motore criminale che non si è fermato tra il primo e il secondo omicidio". Il processo è proseguito con le testimonianze dei periti, del medico del 118 intervenuto nel primo ritrovamento - avvenuto nell’agosto del 2024 - di un'amica e della datrice di lavoro della giovane. I genitori di Chiara non saranno ascoltati in udienza. Hanno abbassato lo sguardo quando sono state proiettate le immagini del secondo corpicino mentre Chiara, proprio come nell’udienza precedente, ha lasciato l’aula per qualche minuto.