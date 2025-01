Neonati morti, Chiara Petrolini torna nella villetta di Vignale

Chiara Petrolini, la studentessa parmigiana 21enne accusata di aver ucciso e sepolto nel giardino della villetta dove viveva a Vignale di Traversetolo i suoi due piccoli appena partoriti, a maggio 2023 e ad agosto 2024, è tornata, nei giorni scorsi, nell'abitazione di Vignale. La notizia è riportata dalla Gazzetta di Parma che pubblica anche due scatti della 21enne. Nella casa, dissequestrata a inizio dicembre, la ragazza e la famiglia non avevano più messo piede da agosto. Quando, mentre erano in vacanza negli Stati Uniti, si scoprì il primo corpicino sepolto in giardino. Un mese dopo il ritrovamento del secondo. Il 25 gennaio la Cassazione si pronuncerà sulla custodia in carcere disposta dal Riesame.