Neonata rapita, esclusiva Tgcom24: gli audio con cui Rosa Vespa aggiornava la famiglia dopo il finto parto

"Buongiorno, comunque io stamattina sono risultata negativa, mi hanno mandato a casa. Il bambino lo tengono quattro giorni in osservazione". A parlare è Rosa Vespa, la donna arrestata a Cosenza per aver rapito una bambina nella clinica Sacro Cuore. Per far credere a tutti i suoi familiari di essere incinta aveva creato un gruppo su WhatsApp, usato per aggiornarli, bugia su bugia, durante tutta la falsa gravidanza. Al momento del presunto parto, si era inventata un'altra storia credibile: in clinica gira il Covid, nessuno può venire a trovarci.