Nella Bergamasca otto ville abusive indistruttibili

Tre villette dichiarate abusive che nessuno però demolisce. Spiccano su un paesaggio definito "ad alta naturalità", nel comune di Aviatico, in provincia di Bergamo. Ormai sono diventate il simbolo di un sistema in tilt, che non funziona. Una concessione edilizia nel 2011 venne rilasciata ai proprietari dell'area, che essendo però terreno agricolo, non potrebbe accogliere altro che l'abitazione di un contadino.