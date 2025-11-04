Logo Tgcom24
Nella Bergamasca dove l'accoltellatore di Milano aveva già colpito: "Ho avuto paura per molto tempo"

Parlano la barista e alcuni testimoni,"a 10 anni dall'aggressione di un anziano per il quale Vincenzo Lanni era stato condannato

di Rossella Ivone
04 Nov 2025 - 20:03
01:30 

"Quella mattina sono arrivata con 10 minuti di ritardo e il mio cliente accoltellato mi stava aspettando qua fuori. Io per diverso tempo ho avuto paura". Di quella brutale aggressione avvenuta dieci anni fa fuori dal suo locale, la titolare di questo bar di Villa al Serio, nella Bergamasca, ricorda ogni particolare. Erano da poco passate le 7 del 20 agosto 2015, quando Vincenzo Lanni, l'accoltellatore della manager di Milano, si avventò contro un pensionato che aspettava di fare colazione, ferendolo al petto. Il coltello lo aveva sottratto dalla cucina della proprietaria di questo residence in cui abitava, in pieno centro, nel piccolo comune della Val Seriana. Qualche ora dopo il secondo agguato, a pochi chilometri di distanza.

