Cronaca
SUD COME LA VAL DI SUSA?

Nel mirino dei No Tav il Ponte sullo Stretto e le Olimpiadi

Non è una semplice ipotesi: è una minaccia sulla quale le forze dell'ordine sarebbero già al lavoro

di Alessandro Tallarida
10 Dic 2025 - 21:52
01:34 

I prossimi obiettivi potrebbero essere il Ponte sullo stretto e le Olimpiadi di Milano-Cortina. Antagonisti e l'ala più estrema del movimento No Tav li avrebbero già messo nel mirino. Molto più di una semplice ipotesi: una minaccia sulla quale le forze dell'ordine sarebbero già al lavoro. Il timore è che gruppi di violenti vogliano replicare al Sud quella guerriglia che da anni infiamma la Val di Susa.

