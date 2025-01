Nave incagliata a Marina di Massa, rischio sversamento

Corsa contro il tempo a Marina di Massa (Massa Carrara) per evitare che 102 tonnellate di gasolio nei serbatoi della nave Guang Rong finiscano in mare dopo che nella serata di martedì il cargo è andato a sbattere contro il pontile turistico, incagliandosi e distruggendo la rotonda. La procura di Massa ha aperto un'inchiesta per naufragio e ha disposto il sequestro dell'imbarcazione. Tutta l'area è zona off limits, la gente non può avvicinarsi per sicurezza, si vigila dall'alto con un elicottero e dal mare con motovedetta. "Non sembra esserci fuoriuscita di carburante preoccupante", ha detto il presidente della Toscana Giani.