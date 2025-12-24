Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
MILANO

Natale e senzatetto, la preghiera interreligiosa dei City Angels

Durante la cerimonia per la pace con tutte le religioni per i City Angels"c'è anche il prete ortodosso che prega tenendo alta la bandiera dell'ucraina. E poi, canti ebraici, islamici, buddisti, induisti, cristiani e da ogni parte del mondo."

di Tito Giliberto
24 Dic 2025 - 19:18
01:27 
video evidenza