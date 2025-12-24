Natale e senzatetto, la preghiera interreligiosa dei City Angels

Durante la cerimonia per la pace con tutte le religioni per i City Angels"c'è anche il prete ortodosso che prega tenendo alta la bandiera dell'ucraina. E poi, canti ebraici, islamici, buddisti, induisti, cristiani e da ogni parte del mondo."di Tito Giliberto
Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.