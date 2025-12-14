Logo Tgcom24
IL PIANO SICUREZZA

Natale blindato in Italia: massima attenzione ai "lupi solitari"

Le forze dell'ordine presidieranno luoghi di culto, ambasciate, sedi istituzionali, piazze e mercatini

di Alessandro Tallarida
14 Dic 2025 - 19:24
È allerta massima nel nostro Paese sul fronte sicurezza. Sarà un Natale blindato con forze dell'ordine a presidiare luoghi di culto, ambasciate, sedi istituzionali, piazze e mercatini. Massima attenzione al pericolo di "lupi solitari", terroristi che si radicalizzano sul Web. Per questo sono stati intensificati i controlli in Rete. Previsto anche l'impiego di speciali squadre anti-drone, capaci di abbattere una minaccia in soli 20 secondi.

