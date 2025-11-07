Logo Tgcom24
Ed è polemica

Nassiriya, Comune nel Pisano propone alla scuola di commemorare con studenti: i docenti dicono no

Il Comune di Santa Croce sull'Arno, provincia di Pisa, aveva pensato di far incontrare le classi di terza media con l'Arma dei Carabinieri

di Andrea Noci
07 Nov 2025 - 19:34
01:29 

Onorare la memoria dei 19 carabinieri e militari dell'esercito italiano che 22 anni fa, il 12 novembre, persero la vita nell'attentato di Nassiriya, in Iraq, durante una missione di pace. Per questo il Comune di Santa Croce sull'Arno, provincia di Pisa, aveva pensato di far incontrare le classi di terza media con l'Arma dei Carabinieri. Ma il collegio docenti della scuola Banti-Della Maggiore ha detto "no". Ed è polemica.

Il collegio dei docenti si è espresso a maggioranza, contro lo svolgimento dell'incontro, motivando la scelta con ragioni di programmazione didattica.

