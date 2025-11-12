Nassiriya 22 anni dopo, il ricordo dei figli delle vittime e delle istituzioni

Sono passati 22 anni dalla strage di Nassiriya, l'attentato che il 12 novembre 2003 costò la vita a 19 italiani in Iraq. Tra le vittime 11 carabinieri, cinque militari dell'esercito e tre civili del contingente italiano. All'Altare della Patria, a Roma, si è svolta la cerimonia ufficiale alla presenza dei vertici militari, del ministro della Difesa e dei parenti dei caduti, con la deposizione di una corona di alloro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - nella giornata che ricorda tutti i caduti nelle missioni internazionali per la pace - ha rivolto un pensiero commosso a chi ha sacrificato la vita al servizio dell'Italia.