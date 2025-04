Nasce il Fantapapa: tra ipotesi e previsioni, un torneo dei papabili

Tra i più quotati c'è sempre il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, ma sono in molti a puntare sul nome nuovo, Louis Antonio Tagle, 68 anni: viene dalle Filippine, bacino sterminato di fedeli per la Chiesa Cattolica. Profilo suggestivo quello del patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa. E poi ancora il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, l'americano Timothy Dolan, arcivescovo di New York o Fridolin Ambongo Besungu, 65 anni, del Congo.