Nardò (Lecce), chi è Tatiana Tramacere

I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda nascosta al buio

di Alessandra Rolla
05 Dic 2025 - 19:23
01:21 

"Siamo l'eterna lotta tra la consapevolezza del giusto e la voglia di tornare a sbagliare". È difficile capire una persona da una frase, ma quella che Tatiana ha scelto per il suo profilo Facebook rivela molto del suo conflitto interiore. Cercava se stessa Tatiana e a volte per farlo serve il silenzio. L'hanno trovata in una mansarda i carabinieri, nascosta al buio. I piatti sporchi, il letto sfatto. "Mi ha detto che voleva isolarsi dal mondo", ha dichiarato l'amico 30 enne di origini rumene, l'ultimo con cui è stata ripresa.

