Napoli, ventenne ucciso a colpi di pistola in un agguato

Emanuele Durante 20 anni li aveva compiuti il primo marzo scorso. Ma quello che doveva essere un sabato pomeriggio qualunque, in giro per Napoli, è diventato il suo ultimo giorno di vita. Stava transitando in via Santa Teresa degli Scalzi, strada molto trafficata che collega Capodimonte al centro città. All'improvviso è stato affiancato molto probabilmente da uno scooter. Il killer, forse non da solo, ha sparato diversi colpi. Uno dei quali ha centrato alla spalla sinistra il 20enne. È stata la fidanzata che era in macchina con lui a chiedere aiuto. Con un passante, hanno portato il giovane in ospedale ma per i medici non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere in pochi minuti.