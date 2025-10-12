Napoli, turista stuprata a Porta Capuana: arrestato 29enne marocchino

Una francese dà l'allarme. La vittima ricoverata con 21 giorni di prognosidi Dario Vito
Ha provato a scappare perché aveva capito di essere in pericolo, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Il suo aggressore, un 29enne marocchino con precedenti alle spalle, l'ha braccata, le ha messo una mano sulla bocca e poi l'ha violentata. È successo a Porta Capuana, Napoli. Erano le prime luci dell'alba.
È una turista francese, probabilmente diretta alla vicina stazione centrale, ad accorgersi di quanto sta accadendo. Cerca qualcuno a cui chiedere aiuto. Trova, fortunatamente, una guardia giurata nelle vicinanze. Sarà lui a chiamare la polizia e a lanciare l'allarme. Le pattuglie arrivano in poco tempo. Davanti a loro, c'è la donna stesa a terra. Poco più in là, il suo aggressore bloccato da un gruppo di persone mentre cercava di darsi alla fuga.
Gli accertamenti sanitari in ospedale, dove è stata ricoverata la vittima, confermano lo stupro. La donna è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. Per l'uomo, senza regolare permesso di soggiorno, ora in carcere, è attesa la convalida dell'arresto. Quanto è accaduto è solo l'ultimo di una serie di episodi violenti che spesso vedono protagonisti immigrati irregolari, in una zona di Napoli considerata difficile.