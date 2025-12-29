Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Cinque minorenni sotto accusa

Napoli, tentato omicidio del giovane calciatore per vecchie ruggini

Il ragazzo è ancora ricoverato in terapia intensiva dopo le quattro coltellate. Domani l'interrogatorio di garanzia

di Andrea Noci
29 Dic 2025 - 15:57
01:14 

Ci sarebbe una lite pregressa alla base del tentato omicidio del calciatore 18enne Bruno Petrone, ancora ricoverato in rianimazione dopo essere stato colpito da quattro coltellate. Sotto accusa 5 minorenni fra cui un 15enne, che, Interrogato dai carabinieri, è scoppiato in lacrime, raccontando cos’era successo la notte di santo Stefano. Il 15enne dovrà essere risentito nelle prossime ore dal giudice del tribunale per i minorenni per l’interrogatorio di garanzia. I carabinieri hanno ricostruito tutto anche grazie alle telecamere di sorveglianza

video evidenza