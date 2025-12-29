Napoli, tentato omicidio del giovane calciatore per vecchie ruggini

Il ragazzo è ancora ricoverato in terapia intensiva dopo le quattro coltellate. Domani l'interrogatorio di garanziadi Andrea Noci
Ci sarebbe una lite pregressa alla base del tentato omicidio del calciatore 18enne Bruno Petrone, ancora ricoverato in rianimazione dopo essere stato colpito da quattro coltellate. Sotto accusa 5 minorenni fra cui un 15enne, che, Interrogato dai carabinieri, è scoppiato in lacrime, raccontando cos’era successo la notte di santo Stefano. Il 15enne dovrà essere risentito nelle prossime ore dal giudice del tribunale per i minorenni per l’interrogatorio di garanzia. I carabinieri hanno ricostruito tutto anche grazie alle telecamere di sorveglianza