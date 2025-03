Napoli, spari alle giostre del lungomare

Un uomo di 33 anni ha aperto il fuoco contro due giostrai dopo una discussione, causando due feriti, uno all'addome e l'altro di striscio al braccio. E' accaduto in pieno Lungomare a Napoli, sotto gli occhi dei passanti. Fortunatamente, entrambi non sono in pericolo di vita. L'incidente, che ha terrorizzato i presenti, è stato ripreso in video, con immagini che sono state poi diffuse sui social. Il 33enne, già arrestato in passato per tentato omicidio, era in compagnia della sua famiglia quando è scoppiato il litigio. Dopo l'alterco, l'uomo si è allontanato, seguito da altre persone, tra cui chi ha filmato l'accaduto.