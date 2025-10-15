Napoli, sigilli al murales di Maradona: coperto l'altarino

Blitz degli agenti in Largo Maradona nei Quartieri Spagnoli di Napoli: sequestrati cinque carretti per la vendita di bevande, trovati abbandonati e privi di autorizzazioni, e due attività commerciali, risultate irregolari per mancanza dei permessi necessari. Per i titolari sono scattate sanzioni amministrative da 5mila euro ciascuna e accertamenti per occupazione abusiva di suolo pubblico su un'area complessiva di oltre nove metri quadrati. Denunciato anche un commerciante per furto di energia elettrica, a causa di un allaccio abusivo alla rete. Durante le operazioni gli agenti hanno rimosso anche magliette, sciarpe e gadget dedicati a Maradona e coperto temporaneamente la piccola cappella che custodisce i cimeli e le statue del campione argentino tra l'incredulità dei turisti.