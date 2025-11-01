Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
ferito il collega

Napoli, scontro volante-Suv: muore un poliziotto

L'auto di pattuglia è precipitata in un dirupo dopo lo scontro, un secondo agente ferito gravemente

di Andrea Noci
01 Nov 2025 - 12:51
01:32 

Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in un incidente stradale avvenuto alle 2 della notte tra venerdì e sabato, mentre un altro agente è rimasto ferito. Per quanto riguarda la dinamica, gli investigatori propenderebbero per uno scontro verificatosi nella zona di viale Europa causato dalla perdita di controllo dell'autista che viaggiava sulla corsia opposta a quella della volante.