Napoli, scontro volante-Suv: muore un poliziotto

Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in un incidente stradale avvenuto alle 2 della notte tra venerdì e sabato, mentre un altro agente è rimasto ferito. Per quanto riguarda la dinamica, gli investigatori propenderebbero per uno scontro verificatosi nella zona di viale Europa causato dalla perdita di controllo dell'autista che viaggiava sulla corsia opposta a quella della volante.