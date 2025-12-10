Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
DAL "MATTINO"

Napoli, rissa in tribunale dopo la sentenza sulla fabbrica di fuochi: il video

Urla, sedie e scrivanie ribaltate e il tentativo di scagliarsi contro i giudici: la rabbia dei parenti

10 Dic 2025 - 18:10
00:59 

Urla, sedie e scrivanie ribaltate e un tentativo di scagliarsi contro i giudici evitato grazie all'intervento delle forze di polizia. È la reazione dei parenti delle vittime in tribunale a Napoli dopo la lettura della sentenza nel processo in abbreviato per lo scoppio nella fabbrica abusiva di fuochi di artificio di Ercolano, in provincia di Napoli, avvenuto il 18 dicembre del 2024. Il video della rissa in tribunale è stato pubblicato dal "Mattino".

napoli
ercolano
rissa
tribunale
video evidenza