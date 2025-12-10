Napoli, rissa in tribunale dopo la sentenza sulla fabbrica di fuochi: il video

Urla, sedie e scrivanie ribaltate e un tentativo di scagliarsi contro i giudici evitato grazie all'intervento delle forze di polizia. È la reazione dei parenti delle vittime in tribunale a Napoli dopo la lettura della sentenza nel processo in abbreviato per lo scoppio nella fabbrica abusiva di fuochi di artificio di Ercolano, in provincia di Napoli, avvenuto il 18 dicembre del 2024. Il video della rissa in tribunale è stato pubblicato dal "Mattino".