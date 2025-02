Napoli risponde ai "maranza" via social, controlli rafforzati in città

La sfida, per ora è a colpi di social. E alle provocazioni dei "maranza", i napoletani rispondono con la consueta ironia con reel al vetriolo che mostrano pizze decorate con scritte ad hoc. A preoccupare però, è la partita Napoli-Inter, considerata ad alto rischio per la storica rivalità tra le tifoserie, spingendo la prefettura a rafforzare i controlli. Una situazione da non prendere sottogamba, secondo il deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ai microfoni di Tgcom24 afferma: "C'è la massima attenzione, nessuna delle autorità preposte ha sottovalutato il rischio".