Napoli, picco di malattie tra i dipendenti Anm: metro paralizzata

Un gran numero di dipendenti dell'Anm, l'azienda napoletana mobilità, continua a essere assente, specie per malattia, e ormai da tre giorni il servizio della metropolitana è in tilt, con enormi disagi per cittadini e turisti. Una situazione che ha mandato su tutte le furie il sindaco Gaetano Manfredi: "Non ci si può mettere in malattia e bloccare la metropolitana. È inaccettabile". Da giorni c’è tensione tra il personale dell’Anm a causa della mancata corresponsione sulla busta paga di marzo di alcune indennità. "Assurdo pagare un biglietto per poi sentirsi dire che la metro è chiusa" si lamenta un cittadino. "Bisogna rinfoltire il numero dei lavoratori" afferma Angelo Lustro, segretario generale della Cgil Campania.