Napoli, l'installazione "La Venere degli Stracci" diventa ecoballa?

L'esposizione nel cuore di Napoli del giugno 2023 aveva fatto discutere. Non tutti avevano apprezzato in Piazza Municipio l'installazione della Venere degli Stracci, opera dell'artista 91 enne Michelangelo Pistoletto, costata al Comune quasi 200mila di euro. Poi un senzatetto appiccò il fuoco e la distrusse. Sembrava finita così. Ma l'artista, d'accordo con il Comune, realizzò una copia dell'opera riconsegnandola alla città, stavolta gratuitamente. E da agosto La Venere degli stracci cerca casa, parcheggiata in un deposito di periferia, avvolta nella plastica. "Da opera d'arte a ecoballa?", infuria la nuova polemica.