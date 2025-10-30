Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
MAI DIMENTICATO

Napoli festeggia il 65esimo compleanno di Maradona con una "processione"

L'opera in bronzo ripercorre alcuni dei luoghi più rappresentativi del legame tra il Pibe de Oro e la città

30 Ott 2025 - 13:18
01:30 

Napoli non dimentica il Pibe de Oro e, il 30 ottobre, nel giorno in cui Maradona avrebbe compiuto 65 anni, gli dedica una processione che porta la statua del numero 10 in un tour attraverso le vie della città. L'opera in bronzo, realizzata dallo scultore Domenico Sepe, custodita nel Museo della Collezione Vignati, ripercorre alcuni dei luoghi più rappresentativi del legame tra Maradona e Napoli in un gesto di affetto collettivo che si rinnova ogni anno. La processione è partita dal Museo di Maradona  ai Quartieri Spagnoli per toccare i punti simbolici della città: Maschio Angioino, Piazza del Plebiscito, Largo Sermoneta e la Casa di Diego in via Scipione Capece. Il ricordo del campione si conclude al campetto Claudio Miccoli di Poggioreale, il nuovo spazio restituito ai bambini del quartiere con la donazione di 200 palloni.

video evidenza