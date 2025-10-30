Napoli festeggia il 65esimo compleanno di Maradona con una "processione"

Napoli non dimentica il Pibe de Oro e, il 30 ottobre, nel giorno in cui Maradona avrebbe compiuto 65 anni, gli dedica una processione che porta la statua del numero 10 in un tour attraverso le vie della città. L'opera in bronzo, realizzata dallo scultore Domenico Sepe, custodita nel Museo della Collezione Vignati, ripercorre alcuni dei luoghi più rappresentativi del legame tra Maradona e Napoli in un gesto di affetto collettivo che si rinnova ogni anno. La processione è partita dal Museo di Maradona ai Quartieri Spagnoli per toccare i punti simbolici della città: Maschio Angioino, Piazza del Plebiscito, Largo Sermoneta e la Casa di Diego in via Scipione Capece. Il ricordo del campione si conclude al campetto Claudio Miccoli di Poggioreale, il nuovo spazio restituito ai bambini del quartiere con la donazione di 200 palloni.